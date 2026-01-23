Buvusiam „Contribee“ vadovui Gediminui Ratkevičiui prokurorė prašo skirti tūkstantinę baudą

Tokios bausmė valstybinį kaltinimą palaikanti Alma Markvaldienė penktadienį paprašė Alytaus apylinkės teisme sakydama savo baigiamąją kalbą.
„(Prašau – BNS) paskirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – 240 MGL dydžio baudą, kas sudaro 17 tūkst. 880 eurų“, – nurodė prokurorė.
Jos vertinimu, G. Ratkevičiui skirtina bausmė gali būti nesusijusi su laisvės atėmimu, nes kaltinamasis atlygino nusikaltimu padarytą žalą, teisiamas pirmą kartą.
Baudą siūloma mažinti trečdaliu, nes kaltinamajam prisipažinus byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.
Kaip rašė BNS, sausio pirmoje pusėje teismui pradėjus nagrinėti bylą, G. Ratkevičius visiškai pripažino dėl abiejų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų.
Ši baudžiamoji byla teismui perduota pernai lapkritį. Joje G. Ratkevičius kaltinamas 2023 metų balandį–lapkritį įvykdęs vienuolika elektroninių mokėjimų ir taip pasisavinęs apie 130 tūkst. eurų iš paramą Ukrainai renkančios organizacijos „Blue/Yellow“ sąskaitos.
Pasigedus minėtos sumos, G. Ratkevičius grąžino pinigus į kliento sąskaitą.
Teisėsaugai tiriant G. Ratkevičiaus veiklą, „Contribee“ už neskelbiamą sumą įsigijo Lietuvos turto valdymo ir investicijų bendrovė „Masiva group“. Ji į platformos vystymą ketino investuoti apie 1 mln. eurų.
