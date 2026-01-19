1998 ir 1984 metais gimusios užpuolikės moterį ne tik mušė, bet ir įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
Darbovietėje – išpuolis: dvi moterys talžė ir keikė vieną
2026-01-19 11:21
Į policiją sekmadienį kreipėsi 32 metų moteris, kuri pareiškė, kad Varėnoje, Savanorių gatvėje, darbovietėje, ją sumušė dvi pažįstamos moterys, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija.
Darbovietėje – išpuolis: dvi moterys talžė ir keikė vieną / Asociatyvi freepik nuotr.
Naujausi komentarai