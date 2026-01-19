 Darbovietėje – išpuolis: dvi moterys talžė ir keikė vieną

2026-01-19 11:21
BNS inf.

Į policiją sekmadienį kreipėsi 32 metų moteris, kuri pareiškė, kad Varėnoje, Savanorių gatvėje, darbovietėje, ją sumušė dvi pažįstamos moterys, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija.

