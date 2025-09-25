Dėl teiginių apie Viktoriją Čmilytę-Nielsen – prokuratūros tyrimas Žemaitaičiui

Kaip teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus parlamentarės skunde nurodytas aplinkybes bei patikslinimo metu surinktus duomenis.
Tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, kai rugsėjo 10-ąją Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaitis prie mikrofono išsakė teiginius, jog V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Tyrimą pavesta atlikti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
