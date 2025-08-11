Generalinė prokurorė: iš Kaliningrado tranzitinio traukinio iššokęs rusas sulaikytas ne Lietuvoje

„Aš irgi turiu tik pirminę informaciją, kad jis buvo sulaikytas, bet kitoje šalyje. Kol kas plačiau negaliu komentuoti“, – pirmadienį žurnalistams sakė ji.
Apie tai, jog pareigūnai rusą rado, Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė rugpjūčio pradžioje. Tuomet teigta, kad jo buvimo vieta atitinkamoms tarnyboms yra žinoma, tačiau dėl vykdomo tyrimo daugiau detalių atskleista nebuvo.
BNS rašė, kad 2004 metais gimęs Rusijos pilietis Danilas Muchametovas iš tranzitinio traukinio Adleris-Kaliningradas pabėgo birželio 17 dieną.
Policijos žiniomis, kai traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties buvo likę važiuoti apie 25 minutes, tarp Pilviškių ir Kybartų palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias asmuo galėjo iššokti.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo liepos pradžioje prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bylos nekėlė, nes teisiškai nerado nusikaltimo sudėties.
Taip pat po šio incidento VRM pranešė rengianti integruotą Kaliningrado tranzito kontrolės algoritmą.
Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais.
Pasieniečiai kontrolės punktuose atlieka Rusijos keleivių, vykstančių supaprastintu tranzitu, dokumentų patikrą. Taip užtikrinama, kad į šalį nepatektų nepatikrinti, pasislėpę asmenys bei visi sąstatu vykstantys asmenys būtų patikrinti vadovaujantis Šengeno sienų kodekse numatytais reikalavimais.
Per Lietuvą ketinantys vykti Rusijos piliečiai negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, neturi būti įtraukti į ieškomų asmenų sąrašus, privalo turėti galiojančius ir tinkamus dokumentus bei vizas ar specialųjį leidimą, leidžiantį vykti tranzitu.
Prieš tai panašus pasišalinimas iš traukinio fiksuotas 2020 metais, kai netoli Vilniaus iššoko uzbekas, jis, įvykus nelaimingam atsitikimui, žuvo.
