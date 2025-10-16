 Girto vyro šou po bažnyčios skliautais: „finale“ – nulaužtas kryžius

Girto vyro šou po bažnyčios skliautais: „finale“ – nulaužtas kryžius

2025-10-16 11:26
BNS inf.

Akmenėje, K. Kasakausko gatvėje, bažnyčioje, vyriškis mišių metu šūkavo, keikėsi necenzūriniais žodžiais bei nulaužė kryžių, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Girto vyro šou po bažnyčios skliautais: „finale“ – nulaužtas kryžius
Girto vyro šou po bažnyčios skliautais: „finale“ – nulaužtas kryžius / Asociatyvi freepik nuotr.

Incidentas įvyko trečiadienį, apie 18.30 val.

1990 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,17 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
Akmenė
bažnyčia
girtas vyras
nulaužtas kryžius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų