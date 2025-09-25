 Į tarnybą atvyko girtas ugniagesys

Į tarnybą atvyko girtas ugniagesys

2025-09-25 11:14
BNS inf.

Marijampolėje, Šermukšnių gatvėje, sulaikytas į tarnybą vykęs girtas ugniagesys, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Į tarnybą atvyko girtas ugniagesys
Į tarnybą atvyko girtas ugniagesys / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Kaip teigiama, pareigūnai jo vairuojamą automobilį sustabdė trečiadienį ryte. 1969 metais gimusiam ugniagesiui-gelbėtojui nustatytas 0,66 prom. girtumas.

Pradėta administracinio nusižengimo teisena.

Šiame straipsnyje:
marijampolė
ugniagesys
tarnyba
girtas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų