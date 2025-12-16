Iki gyvos galvos nuteistam dviejų žmonių žudikui teismas užvėrė kelią į laisvę

Apeliacinis teismas pažymėjo, kad nors R. Sinickis atitinka formalų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo švelnesne bausme kriterijų, tačiau bausmės atlikimo metu jo padaryta pažanga nėra akivaizdi ir neleidžia teismui daryti išvados, kad pakeitė savo antivisuomenines nuostatas ir nebėra pavojingas visuomenei.
„R. Sinickis per bausmės atlikimo laiką 16 kartų pažeidė nustatytą tvarką, 13 kartų buvo baustas drausmine tvarka, pirmus 11 metų nerodė pokyčių, nė karto nebuvo skatintas, taigi jo pokyčiai prasidėjo ne nuo bausmės pradžios, o žymiai vėliau. Be to, nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika nekinta beveik 10 metų, nors jis gyvena griežtai struktūruotoje aplinkoje“, – pažymėjo Apeliacinis teismas.
Teismo vertinimu, nenustačius jokių išskirtinių aplinkybių ir žymaus teigiamo nuteistojo R. Sinickio elgesio pokyčio bausmės vykdymo metu, nėra pagrindo spręsti apie visapusišką jo pasirengimą grįžti į visuomenę. Tokiai išvadai padaryti būtinas nenutrūkstamas ir įtikinamą laikotarpį trunkantis bausmės tikslų įgyvendinimas.
R. Sinickis laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka už 1998 m. padarytą labai sunkų nusikaltimą – dviejų asmenų nužudymą dėl savanaudiškų paskatų. Už grotų jis praleido daugiau nei 26 metus.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra neskundžiama.
ELTA primena, kad Kauno apygardos teismas lapkričio 17 d. buvo tenkinęs Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimą dėl nuteistajam R. Sinickiui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeitė į terminuotą.
Apygardos teismas, įvertinęs pateiktą medžiagą, sprendė, kad nuteistojo vykdomos pastangos keisti savo elgesį teigiama linkme sudaro pagrindą manyti, jog jis deda pakankamas pastangas mažinant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką – jis dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse, jo požiūris į darbą yra teigiamas, palaiko ryšius su artimaisiais, deda pastangas keisti bei koreguoja savo elgesį teigiama linkme, nesilaiko kriminalinės subkultūros taisyklių.
Vyras bausmę atlieka už dar 1998 m. įvykdytą labai sunkų nusikaltimą – kankindamas ar itin žiauriai nužudė du asmenis – Šiaulių verslininką bei jo draugę Saulę Beleckytę, į porą buvo šaudoma iš automato.
2001 metų balandžio 24 dienos Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu nusikaltimo vykdytojas, tuomet 27 metų R. Sinickis ir du užsakovai buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos, konfiskuojant visą jų turtą.
