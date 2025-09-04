 Įmonės vadovui ir darbuotojui – kaltinimai: eksportavo prekes į Rusiją slėpdami prekių kodus

Įmonės vadovui ir darbuotojui – kaltinimai: eksportavo prekes į Rusiją slėpdami prekių kodus

2025-09-04 11:17
BNS inf.

Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje bendrovės direktorius ir įmonės vyriausiasis muitinės tarpininkas kaltinami tuo, kad, veikdami bendrininkų grupėje, pažeidė tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Įmonės vadovui ir darbuotojui – kaltinimai: eksportavo prekes į Rusiją slėpdami prekių kodus
Įmonės vadovui ir darbuotojui – kaltinimai: eksportavo prekes į Rusiją slėpdami prekių kodus / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Bylos duomenimis, kaltinamieji, siekdami apeiti Lietuvoje taikomas tarptautines sankcijas ir žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusiją yra draudžiamas, nuo 2023 metų liepos 21-osios iki 2024 metų vasario 27 dienos eksporto deklaracijose, įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus.

Tokiu būdu per Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postą į Rusiją, manoma, išgabeno 680 vienetų įrenginių detalių, įtrauktų į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 700 tūkst. eurų.

Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos interesams.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus pareigūnai.

Bendrininkams gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Šiame straipsnyje:
eksportas į Rusiją
prekės
nuslėpti kodai
įmonė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų