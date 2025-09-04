Įmonės vadovui ir darbuotojui – kaltinimai: eksportavo prekes į Rusiją slėpdami prekių kodus

Bylos duomenimis, kaltinamieji, siekdami apeiti Lietuvoje taikomas tarptautines sankcijas ir žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusiją yra draudžiamas, nuo 2023 metų liepos 21-osios iki 2024 metų vasario 27 dienos eksporto deklaracijose, įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus.
Tokiu būdu per Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postą į Rusiją, manoma, išgabeno 680 vienetų įrenginių detalių, įtrauktų į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 700 tūkst. eurų.
Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos interesams.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus pareigūnai.
Bendrininkams gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
