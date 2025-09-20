 Išgertuvės baigėsi konfliktu: nukentėjusiai moteriai nustatytas gyvybei pavojingas neblaivumas

Išgertuvės baigėsi konfliktu: nukentėjusiai moteriai nustatytas gyvybei pavojingas neblaivumas

2025-09-20 12:59
Gytis Pankūnas (ELTA)

Rokiškyje penktadienį konflikte galimai nukentėjusiai moteriai nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas, pranešė policija.

Išgertuvės baigėsi konfliktu: nukentėjusiai moteriai nustatytas gyvybei pavojingas neblaivumas
Išgertuvės baigėsi konfliktu: nukentėjusiai moteriai nustatytas gyvybei pavojingas neblaivumas / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.08 val. Taikos gatvėje, namuose, konflikto metu vyras (gim. 1977 m.), būdamas neblaivus (1,67 prom.), sukėlė fizinį skausmą neblaiviai moteriai (gim. 1984 m.).

Pastarajai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,72 prom.

Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
rokiškis
konfliktas
girta moteris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų