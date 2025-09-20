Išgertuvės baigėsi konfliktu: nukentėjusiai moteriai nustatytas gyvybei pavojingas neblaivumas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.08 val. Taikos gatvėje, namuose, konflikto metu vyras (gim. 1977 m.), būdamas neblaivus (1,67 prom.), sukėlė fizinį skausmą neblaiviai moteriai (gim. 1984 m.).
Pastarajai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,72 prom.
Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
