 Joniškyje ir Pakruojo rajone galimai smurtauta prieš du mažamečius

2025-11-11 10:48
ELTOS inf.

Joniškyje ir Pakruojo rajone fiksuoti du galimi smurto prieš mažamečius atvejai, pranešė policija.

Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 9 dieną Joniškyje, namuose, vyras (gim. 1992 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2020 m.).

Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydomas ambulatoriškai.

Anot policijos, Pakruojo rajone, Klovainių seniūnijoje, moteris (gim. 1986 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2020 m.).

Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo namuose, į gydymo įstaigą nevežė.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

