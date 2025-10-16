LAT: Sausio 13-osios aukų artimieji gali siekti žalos atlyginimo ir po Michailo Gorbačiovo mirties

Jo teigimu, prievolė atlyginti neturtinę žalą nėra išimtinai asmeninė ir nesibaigia mirus kaltininkui.
Kaip ketvirtadienį pranešė LAT, civilinėje byloje Sausio 13-osios aukų artimieji siekė prisiteisti neturtinės žalos atlyginimą iš buvusio SSRS vadovo Michailo Gorbačiovo, mat šis, būdamas sovietų ginkluotųjų pajėgų vadas, nesiėmė priemonių, kad prieš beginklius žmones nebūtų padaryti karo nusikaltimai.
Bylos nagrinėjimo metu M. Gorbačiovui mirus, ieškovai siekia, kad pareiga atlyginti neturtinę žalą pereitų jo įpėdiniams.
Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai bylą nutraukė, nusprendę, kad prievolė atlyginti neturtinę žalą yra neatsiejamai susijusi su kaltininko asmeniu ir nepaveldima, todėl byloje negalimas procesinių teisių bei pareigų perėmimas.
Kasacinį skundą išnagrinėjusi LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad prievolė atlyginti žalą negali būti laikoma neatskiriamai susijusia su asmeniu, kadangi ji gali būti įvykdyta ir skolininkui mirus – žalos atlyginimą pinigais gali išmokėti skolininko įpėdiniai.
Kolegijos vertinimu, tai, kad byloje turėtų būti sprendžiama dėl M. Gorbačiovo atsakomybės sąlygų (kaltės, neteisėtų veiksmų priežastinio ryšio ir žalos), niekaip nepatvirtina, jog tokia žalos atlyginimo prievolė yra išimtinai susijusi su skolininko asmeniu.
Žalos atlyginimo prievolė yra turtinė pareiga, kurios paveldėjimo galimybė nurodyta Civiliniame kodekse, dėl to kolegija konstatavo, kad byloje galimas atsakovo procesinių teisių ir pareigų perėmimas.
Kasacinis teismas panaikino byloje priimtus teismų sprendimus ir klausimą dėl atsakovo procesinių teisių ir pareigų perėmimo byloje perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
Nutartyje kasacinis teismas suformulavo teisės aiškinimo taisyklę, reikšmingą ir kitoms civilinėms byloms, kuriose žalos atlyginimo reikalavimai pareiškiami mirus kaltininkui.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat išaiškino teismo pareigas nustatant byloje taikytinos užsienio teisės turinį ir teisines pasekmes, kylančias tuomet, jei tokio užsienio teisės turinio byloje nustatyti neįmanoma.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
M. Gorbačiovas turėjo dukrą ir dvi anūkes.
BNS rašė, kad į Vilniaus apylinkės teismą su civiliniu ieškinio dėl M. Gorbačiovo užpernai kreipėsi keturių žuvusiųjų – Vido Maciulevičiaus, Algimanto Petro Kavoliuko, Virginijaus Druskio, Apolinaro Juozo Povilaičio – artimieji.
1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą iš viso žuvo 14 žmonių.
Sausio 13-osios bylą tyrusi prokuratūra atsisakydavo nagrinėti M. Gorbačiovo atsakomybę dėl Sausio 13-osios įvykių, jį apklausti.
2017 metais Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjęs Sausio 13-osios bylą, išsiuntė šaukimą M. Gorbačiovui apklausti jį byloje kaip specialųjį liudytoją, tačiau Rusija atsisakė jį įteikti.
Dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų Sausio 13-osios byloje nuteisti 67 buvusių sovietų karių ir karininkų. Tarp jų yra ir dabar jau miręs buvęs sovietų gynybos ministras Dmitrijus Jazovas.
Dauguma kaltinamųjų šioje byloje nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė juos išduoti.
