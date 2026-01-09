Lietuva prašo Ukrainos vykdyti nuosprendį Sausio 13-osios byloje nuteistam Aleksandrui Radkevičiui

Kaip penktadienį pranešė ministerija, prašymas pateiktas remiantis 1970 metų Europos Tarybos konvencija dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo.
Teisingumo ministerija Ukrainos institucijoms perdavė Vilniaus apygardos teismo parengtą teisinės pagalbos prašymą ir visus jį pagrindžiančius dokumentus.
A. Radkevičius buvo pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, padarytų per Sovietų Sąjungos agresiją Lietuvoje.
„Sausio 13-osios nusikaltimai neturi senaties. Teismų pripažinti padarę nusikaltimus, turi atlikti bausmę, nepriklausomai nuo jų pilietybės ar gyvenamosios vietos. Tikimės konstruktyvaus ir principingo bendradarbiavimo su Ukraina, įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir užtikrinant teisingumą istorinių nusikaltimų aukoms“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
2023 metais skelbta, kad A. Radkevičius Ukrainos pusėje kovojo su jo šalį užpuolusia Rusija. Per 1991 metų sausio įvykius A. Radkevičius buvo 23-eji.
Šiuo metu 55-ejų A. Radkevičius Sausio 13-osios byloje už akių pirmos instancijos teismo buvo nuteistas ketverių metų laisvės atėmimo bausme už tai, kad vairavo tanką, dalyvavusį įvykiuose prie Spaudos rūmų. Tačiau bausmę sušvelninus jam skirta pusantrų metų įkalinimo bausmė.
Sausio 13-osios byloje A. Radkevičius buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal penkis Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymą, žalojimą, kankinimą ar kitokį nežmonišką elgesį su jais, jų turto apsaugos pažeidimą, taip pat pripažintas kaltu dėl draudžiamos karo atakos ir uždraustų karo priemonių naudojimo.
Bylos duomenimis, 1991 metų sausio 11-ąją automatais, kulkosvaidžiais ginkluoti sovietų kariai, smūgiuodami kumščiais, baugino prie Spaudos rūmų aktyviai besipriešinančius civilius gyventojus.
Tankais atvykusios papildomos sovietų karių pajėgos, tarp kurių buvo ir tanko mechanikas vairuotojas A. Radkevičius, išsirikiavo priešais Spaudos rūmus ir pradėjo pakartotinę Spaudos rūmų ataką, šaudyta tuščiais šoviniais, apie 50 civilių patyrė akustines ir kitokias traumas.
Pagal Lietuvos arešto orderį Ukrainos pilietis buvo sulaikytas Graikijoje 2021-ųjų rudenį, tačiau šios šalies Aukščiausiasis Teismas nusprendė neišduoti jo Lietuvai.
A. Radkevičius yra vienas iš 67 nuteistųjų laisvės atėmimu Sausio 13-osios byloje. Dauguma kaltinamųjų joje nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė asmenis išduoti.
