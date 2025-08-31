Medikų rankose atsidūrusio vyro pasakojimas sukrečia

Pasak policijos, rugpjūčio 30 d. apie 10.40 val. į Alytaus ligoninę iš Cigoniškių kaimo buvo atvežtas pacentas.
Paaiškėjo, kad buvo pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1995 metais.
Jis paaiškino, kad jį tą pačią dieną apie 8.40 val. miške, peiliu sužalojo nepažįstamas asmuo.
Įtariamasis, gimęs 1983 metais, pas kurį rasta ir paimta dėžutė su galimai narkotinėmis medžiagomis, uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimas narkotinėmis medžiagomis.
Tą pačią dieną apie 18.10 val. Grigiškėse, kur bute vyko išgertuvės, kilo konfliktas, per kurį moteris peiliu sužalojo vyrą, gimusį 1990 metais.
Jis paguldytas į ligoninę. Įtariamoji, gimusi 1981 metais, uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
