Mergina apsimetinėjęs emigrantas internete viliojo vyrus ir tuštino jų bankų sąskaitas

Jis taip pat įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, atlyginti padarytą turtinę žalą ir mokytis, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Kaip pranešė Šiaulių apylinkės teismas, socialiniame tinkle apsimetęs mergina E. Peslikas įvairiais būdais viliojo pinigus iš vyrų, kai kurie net siuntė jam intymaus pobūdžio nuotraukas bei vaizdo įrašus.
Baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymo tyrimo tvarka, todėl skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu.
Teismas visiškai tenkino 28 nukentėjusiųjų civilinius ieškinius turtinei žalai atlyginti. Bendra suma siekia 12 tūkst. 500 eurų. Didžiausia priteista suma – beveik 2 tūkst. eurų, mažiausia – 50 eurų.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantis E. Peslikas, kaip pats teigia, įkliuvęs į priklausomybę nuo lošimų, sugalvojo prasimanyti pinigų socialiniame tinkle apsimetęs mergina. Vyrai E. Peslikui į nurodytą sugyventinės sąskaitą siuntė įvairias sumas.
„Kaltę dėl turto prievartavimo ir sukčiavimo kaltinamasis pripažino tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme“, – sakė baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Martyna Verbiejė.
Anot jos, dėl turto prievartavimo nukentėjo keturi vyrai.
E. Peslikas socialiniame tinkle su nukentėjusiaisiais bendravo kaip mergina arba kaip šios merginos buvęs vaikinas. Kaltinamasis užmezgė su jais artimą ryšį, pats iš neva merginos paskyros dalijosi nenustatytos merginos intymaus pobūdžio nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
E. Peslikas, gavęs iš nukentėjusiųjų kompromituojančią informaciją – jų pačių intymaus pobūdžio nuotraukas ir vaizdo įrašus, grasino šia informacija pasidalyti su nukentėjusiųjų giminaičiais, pažįstamais.
Dėl sukčiavimo nukentėjusiaisiais teismas pripažino 26 vyrus.
„Kaltinamasis, siūlydamas nukentėjusiesiems paslaugas, kurių, akivaizdu, suteikti negalėjo, juos apgavo ir panaudotos apgaulės pagalba įgijo iš jų tam tikras pinigų sumas“, – sakė teisėja M. Verbiejė.
Bendraudamas socialiniame tinkle E. Peslikas tarėsi su vyrais dėl susitikimų, prašė pinigų už minėtus susitikimus. Užmezgęs artimesnį ryšį, prašė paskolinti pinigų, nors žinojo, kad jų negrąžins. Bendravimo aplinkybes patvirtino ir ikiteisminio tyrimo metu apklausti nukentėjusieji, liudytojai. Pinigų pervedimo faktą patvirtina kaltinamojo sugyventinės banko sąskaitos išrašas.
Šioje byloje dalis vyrų, kurie nepageidavo dalyvauti procese, atsisakė rašyti pareiškimus, iš jų įgytos sumos nebuvo vertintos kaip įgytos apgaule.
Teismas konstatavo, kad už sukčiavimą asmuo atsako tik esant nukentėjusiojo skundui ar motyvuotam prokuroro reikalavimui. Kadangi dalis asmenų skundų nepateikė, prokuroro reikalavimo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių asmenų taip pat nebuvo, teismas koregavo kaltinimą ir bendrą apgaule įgytų sumą sumažino iki kiek daugiau nei 9 tūkst. eurų.
Teismas nustatė, kad E. Peslikas prievartavo svetimą turtą beveik tris mėnesius, nuo 2022 metų lapkričio pradžios iki 2023 metų vasario pradžios, sukčiavo maždaug pusantrų metų, nuo 2022-ųjų spalio pabaigos iki praėjusių metų balandžio antros pusės.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
