Miške brakonieriai paliko įkalčius

2025-11-07 15:27
Gytis Pankūnas (ELTA)

Telšių rajone, miške, trečiadienį rastas, įtariama, brakonierių paliktas ginklas, pranešė policija.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 19 val. Mitkaičių kaime medžiotojai miško pakraštyje pastebėjo, įtariama, brakonieriaujančius asmenis.

Pastarieji, manoma, pasišalindami, paliko miške nešaunamąjį ginklą – arbaletą su strėlėmis.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas neteisėtai gamino turėdamas tikslą realizuoti arba realizavo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

