 Moterį nušovusio policininko byloje dar ne pabaiga: prokuratūra žada kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą

Moterį nušovusio policininko byloje dar ne pabaiga: prokuratūra žada kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą

2025-10-21 15:39
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus apygardos prokuratūra ketina Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skųsti žemesnės instancijos teismų sprendimus dėl nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu kaltinto policininko Dariaus Šerpyčio išteisinimo.

Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje Apeliacinio teismo verdiktas moterį nušovusio policininko byloje
Darius Šerpytis

Tai BNS antradienį patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Rolandas Imbrasas.

Skundas Aukščiausiajam Teismui gali būti pateiktas per tris mėnesius.

Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas antradienį atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.

Prokuratūra prašė policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.

Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.

Šiame straipsnyje:
Darius Šerpytis
policininkas
nušovė moterį
LAT
apskundė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Like
Sveikintinas prokuratūros sprendimas! Konstitucija sako, kad niekas negali laužtis į privačias valdas ir jose žudyti! Moteris namuose užsirakinusi buvo viena, niekam pavojaus nebuvo! Tačiau, buvęs VRM tardytojas, dabar einantis teisėjo pareigas, remdamasis savo mentalitetu ir vidiniu įsitikimu nusprendė kitaip. Toks teismo sprendimas formuoja nesaugumo, nepasitikėjimo ir pasišlykštėjimo valstybe jausmus.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų