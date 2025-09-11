Moteris kreipėsi į policiją: jos vardu paimta 92 tūkst. eurų paskola

1957 metais gimusi moteris į policiją kreipėsi rugsėjo 4 dieną. Ji pranešė, kad jos duomenimis pasinaudojo ir paskolą paėmė moteris, gimusi 1986 metais.
Į policija kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad pasinaudojus jos asmens duomenimis paimta 92 tūkst. eurų paskola, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.
1957 metais gimusi moteris į policiją kreipėsi rugsėjo 4 dieną. Ji pranešė, kad jos duomenimis pasinaudojo ir paskolą paėmė moteris, gimusi 1986 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
