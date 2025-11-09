 Naktį neblaivus pėsčiasis policijos pareigūnui davė 15 eurų kyšį

2025-11-09 10:23
BNS inf.

Alytuje neblaivus vyras, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už tai, jog neleistinoje vietoje ėjo per gatvę, pareigūnui davė 15 eurų kyšį, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Naktį neblaivus pėsčiasis policijos pareigūnui davė 15 eurų kyšį / Asociatyvi freepik nuotr.

1994 metais gimęs neblaivus (1,62 prom.) vyriškis Alytaus apskrities policijos pareigūnui kyšį davė šeštadienio naktį Naujojoje gatvėje.

Dėl papirkimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

