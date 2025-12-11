Nelegalius migrantus į Lietuvą atvežusiam ginkluotam turkui teismas skyrė metus kalėjimo

Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį pranešė, kad šių metų rugsėjo 9 dieną B. Sevimli, kuris turi leidimą laikinai gyventi Latvijoje, automobiliu „Audi A4“ neteisėtai kirto Lietuvos valstybės sieną Rokiškio rajone, ties Suvainiškio miesteliu. Iš Latvijos į Lietuvą jis įvežė keturis Eritrėjos piliečius – tris moteris ir vieną vyrą, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje.
Nelegalių migrantų kelionė nutrūko rugsėjo 10-osios naktį, kai B. Sevimli buvo sulaikytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų Rokiškio rajone.
Be to, kaltinamasis, neturėdamas leidimo, gabeno ir šaunamąjį ginklą – pramoninės gamybos 9 mm kalibro dujinį pistoletą „Walther P22“, priskiriamą C kategorijos šaunamiesiems ginklams.
Nors B. Sevimli teisme visiškai prisipažino kaltu, teismas konstatavo, kad veika padaryta tyčia ir iš savanaudiškų paskatų, siekiant gauti nenustatyto asmens pažadėtą 300–400 eurų piniginį atlygį.
Duodamas parodymus B. Sevimli sakė, kad nemokamai migrantų nebūtų vežęs, o apie tai, kad elgiasi neteisėtai irgi suprato. Nors pažadėto atlygio kaltinamasis negavo, teismo vertinimu, susitarimas gauti materialinį atlygį šiuo atveju atitinka savanaudiškas paskatas.
Teismas taip pat atmetė kaltinamojo prašymą jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl to, kad jis nežinojo, jog ginklą gabena nelegaliai. Pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą tokiam ginklui gabenti per sieną reikalingas rašytinis sutikimas ar licencija, kurios B. Sevimli neturėjo.
„Tai, kad jis buvo įsitikinęs, jog jo turėtam šaunamajam ginklui Lietuvoje leidimas nereikalingas, veikos kvalifikavimui reikšmės neturi. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“, – pažymėjo teisėjas Valdas Meidus.
Atsižvelgęs į tai, kad B. Sevimli nuoširdžiai gailėjosi ir prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, teismas pritaikė kaltinamojo atsakomybę lengvinantį įstatymą ir skyrė galutinę vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Teismas taip pat konfiskavo iš B. Sevimli nusikaltimo darymo priemonėmis pripažintus dujinį pistoletą „Walther P22“ ir mobilųjį telefoną „iPhone 16“, kuriuo buvo derinami nelegalų gabenimo maršrutai.
Valstybės naudai iš B. Sevimli išieškota 4,6 tūkst. eurų suma, atitinkanti nusikaltimui daryti naudoto automobilio „Audi A4“ rinkos vertę. Kadangi automobilis priklauso kaltinamojo žmonai, kuri nežinojo apie nusikalstamą veiką, mašina nebuvo konfiskuota, tačiau jos vertė išieškota iš nuteistojo.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Naujausi komentarai