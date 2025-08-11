Nuo policijos sprukdamas girtas vairuotojas Panevėžyje sužalojo jaunuolį

Sekmadienį, apie 21 val., Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje bėglys nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
2008 metais gimęs mopedo vairuotojas pristatytas į ligoninę.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas 1980 metais gimęs vyras sulaikytas. Jam nustatytas 2,67 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
