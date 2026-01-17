Parduotuvėje girtas vyras grasino pardavėjai ir lankytojams

1975 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę, jam fiksuotas 2,35 promilės girtumas.
Incidentas įvyko Skaistgirių kaime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Parduotuvėje Panevėžio rajone neblaivus vyras grasino pardavėjai ir kitiems lankytojams, šeštadienį pranešė policija.
