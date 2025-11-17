 Pareigūnus domina šis vyras: gal matėte?

Alytaus policijos pareigūnai ieško vyro, užfiksuoto nuotraukose.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo įvykio aplinkybių patikslinimą dėl turto sunaikinimo, kai Alytuje, Vilniaus g., buvo išpjauta kalninė pušis. 

Nuotraukose matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Agnę Amšiejienę tel. +370 700 65732, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112. 

