Pasieniečiai sulaikė Pakistano piliečius gabenusį ukrainietį

Ketvirtadienį ukrainietis buvo dviem mėnesiams suimtas.
Trečiadienio vakarą, gavę informacijos iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktinių Kriminalinės žvalgybos skyrių, policijos pareigūnai kelyje Marijampolė–Suvalkai ties Kalvių kaimu (Kalvarijos sav.) sustabdė patikrinti automobilį „Audi A3“ su ukrainietiškais valstybinio numerio ženklais.
Jį vairavo 25-erių Ukrainos pilietis, kartu važiavo dar keturi svetimšaliai vyrai. Nė vienas iš keleivių neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, pranešė VSAT.
Vykusieji pareigūnams pateikė Migracijos departamento išduotus užsieniečio registracijos pažymėjimus. Paaiškėjo, kad 25-erių Ukrainos pilietis gabeno iš prieglobsčio prašytojų priėmimo vietos, PPC (Švenčionių r.), neteisėtai pasišalinusius 21–43-ejų Pakistano piliečius. Jie yra pasiprašę prieglobsčio Lietuvoje. Kol nagrinėjami prašymai, migrantai turi teisę trumpam išeiti iš centro teritorijos, tačiau negali išvykti iš Lietuvos.
Migrantus gabenęs vairuotojas prisipažino turėjęs juos nuvežti prie pat Lenkijos pasienio, iki Trumpalių kaimo. Tuo metu vienas iš keleivių pasieniečius tikino vykęs pasigrožėti Vilniumi.
Negalutiniais duomenimis, grupė Pakistano piliečių šiemet rudenį iš savo tėvynės atskrido į Minską. Septyniems užsieniečiams pavyko nelegaliai prasibrauti į Lietuvą, tačiau spalio 1 d. juos sulaikė policijos pareigūnai.
Tuomet neteisėti migrantai pasiprašė prieglobsčio. Pakistaniečiams buvo pritaikyta alternatyvi sulaikymo priemonė – apgyvendinimas Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės PPC iki ateinančių metų sausio 2 d. Judėjimo laisvė ten apribota: kasdien 22 val. privalo dalyvauti patikrinime, o išvykti iki 72 val. galima tik iš anksto pranešus.
Ukrainiečiui ir jo vežtiems keturiems neteisėtiems migrantams tęsti kelionės neleista, jie visi buvo sulaikyti.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Ketvirtadienį teismas ukrainiečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Prieš mėnesį sostinės oro uoste pasieniečiai sulaikė 44-erių Pakistano pilietį, neteisėtai pasišalinusį iš Pabradės PPC. Pasinaudojęs suklastotu pasu su netikra viza ir įsigijęs bilietą, vyras mėgino iš Vilniaus išskristi į Malagą Ispanijoje.
Naujausi komentarai