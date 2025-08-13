 Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

2025-08-13 08:58
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 16 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 121 neteisėtai į šalį norėjusio patekti asmens.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 996 neteisėti migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

