2025-11-25 08:56
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis / L. Balandžio/BNS nuotr.

Migrantai pasienyje antrą parą iš eilės fiksuojami po trijų savaičių ramaus pareigūnams laikotarpio.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 33 migrantus, Lenkijos pasienyje sekmadienį apgręžtą 17 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

