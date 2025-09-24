 Pasienyje su Baltarusija neįleistas vienas neteisėtas migrantas

2025-09-24 08:57
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai neįleido vieno neteisėtai į šalį bandžiusio pateikti asmens, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija neįleistas vienas neteisėtas migrantas / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 27 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 84 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
pasienis
neteisėti migrantai
Baltarusija

