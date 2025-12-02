Po grasinimų susprogdinti – kraujas: kodėl pareigūnai nepanaudojo ginklo?

Remeikių kaime, Alytaus rajone, du policijos ekipažai atvyko tada, kai pagal telefono signalą nustatė sunkiai apgirtusio vyro buvimo vietą. Šis buvo pagrasinęs susprogdinti bažnyčią.
„Jis pats pranešė, kad užminavo ir per trumpą laiko tarpą sprogs. Tačiau patikrinus bažnyčią, sprogmenų nerasta“, – teigė Alytaus policijos viršininkas Alvydas Jurgelevičius.
Įkaušęs vyras buvo atvykęs pas pažįstamus į namus, tačiau, pamatęs kieme policiją, pasislėpė ūkiniame pastate.
„Buvo užsibarikadavęs, bet pareigūnai įėjo į patalpą. Vyras buvo perspėtas, tačiau tęsė agresyvius veiksmus“, – pasakojo A. Jurgelevičius.
Kol pareigūnai bandė patekti į patalpą, kur slėpėsi 49 metų vyras, šis spėjo apsiginkluoti.
„Vienoje rankoje turėjo peilį, kitoje – aerozolinį purškiklį nuodyti gyviams“, – komentavo pašnekovas.
Vėliau beveik 2 promiles įpūtęs įtariamasis sugebėjo sužaloti 34 metus Alytaus policijoje dirbantį pareigūną. Užpuoliką pavyko sulaikyti tik panaudojus elektros šoką.
„Pareigūnui perpjautas kairės rankos pirštas ir įdurta į dešinę ranką“, – sakė A. Jurgelevičius.
Kyla klausimas, kodėl nebuvo panaudotas tarnybinis ginklas.
„Pareigūnai turi didelę patirtį, tad pasitikėjo savo jėgomis ir sėkmingai sulaikė įtariamąjį be ginklo panaudojimo“, – aiškino Alytaus policijos viršininkas.
Tiesa, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad net susidūrę su realia grėsme pareigūnai bijo panaudoti tarnybinius ginklus.
„Policijos pareigūnai praėję teisingumo mėsmalę, tad įvertina, ar naudoti ginklą“, – tikino pašnekovė.
Pasak pirmininkės, baimė gintis gali baigtis tragiškai.
„Abejonė gali turėti skaudžių pasekmių – gali žūti ar būti sužaloti aplinkiniai asmenys“, – kalbėjo ji.
Alytaus policijos viršininkas sako, kad pas užpuoliką išsiųsti iš karto du ekipažai, nes vyras buvo žinomas kaip agresyvus ir smurtaujantis. Jis jau teistas už smurtą prieš žmoną.
Pasak R. Katinienės, kol nebus pakeisti įstatymai, pareigūnai išliks pavojuje.
„Įstatymas gina smurtautoją – daugiau teisių turi ligoniai, kurie nekontroliuoja elgesio. Valstybė turėtų labiau vertinti pareigūnus, medikus ir keisti teisinę bazę, kad apsaugotume juos nuo patiriamo smurto“, – tvirtino ji.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam pradėti du ikiteisminiai tyrimai – vienas dėl melagingo pranešimo apie sprogmenį, kitas dėl pasipriešinimo pareigūnui.
