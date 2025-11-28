 Policija ieško dviračio vagies: prašo gyventojų pagalbos

2025-11-28 16:34 diena.lt inf.

Policija prašo padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo įvykio aplinkybių patikslinimą dėl vagystės. Lapkričio 2 d. Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g., vyras, atvykęs į parduotuvę, dviračių stove pastatė jam priklausantį baltos spalvos dviratį „CANNONDALE“, bet vėliau jo nerado. Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Agnę Amšiejienę tel. +370 700 65732, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

