Policija tiria sukčiavimo atvejį ir ieško Artūro

Kaip teigiama, šiame ikiteisminiame tyrime reikšmingos informacijos gali turėti nuotraukoje užfiksuotas Artūras Šekštelo.
Policijos duomenimis, vyras, gimęs 1973 metais, ir neturintis pastovios gyvenamosios vietos, yra apsistojęs Vilniuje.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą asmenį, policijos pareigūnai prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus m. ir r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Robertą Stanaitį telefonu +370 700 65716, el. p. [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
