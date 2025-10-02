 Policija tiria sukčiavimo atvejį ir ieško Artūro

2025-10-02 15:58 diena.lt inf.

Alytaus apskrities policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Artūras Šekštelo
Artūras Šekštelo / Alytaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, šiame ikiteisminiame tyrime reikšmingos informacijos gali turėti nuotraukoje užfiksuotas Artūras Šekštelo.

Policijos duomenimis, vyras, gimęs 1973 metais, ir neturintis pastovios gyvenamosios vietos, yra apsistojęs Vilniuje.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą asmenį, policijos pareigūnai prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus m. ir r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Robertą Stanaitį telefonu +370 700 65716, el. p. [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Šiame straipsnyje:
Alytaus policija
sukčiavimas
ieško policija
Artūras Šekštelo

