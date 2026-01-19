Policijos atstovas: įtariama, kad grasinimai mokykloms siunčiami iš Rusijos

„Pirminiais duomenimis, jau tas kanalas, iš kur buvo platinama ta informacija, ta paskyra – ji yra netikra, ji yra užblokuota. Jau ankstesnėse šalyse tas buvo padaryta, tačiau vėlgi yra ir kiti, ir kitos paskyros naudojamos. Matome, kad greičiausiai tie keliai veda į Rusiją. Iš Rusijos greičiausiai šie grasinimai buvo ir yra siuntinėjami“, – pirmadienį LRT radijui sakė Ramūnas Matonis.
Anot jo, anksčiau su panašia situacija buvo susidūręs Kazachstanas. Tuomet nustatyta, kad grasinimai siunčiami iš Rusijos.
„Tai iš esmės panašu, kad iš tos šalies šitie visi grasinantys laiškai yra siunčiami“, – tvirtino Policijos departamento atstovas.
Sekmadienio vakarą policija pranešė, kad socialiniame tinkle „Telegram“ skelbiami grasinimai mokykloms Lietuvoje.
Policijos departamentas nurodė, kad pareigūnai sekmadienį gavo maždaug 20 pranešimų apie tai.
„Telegramo“ kanale buvo paskelbta grasinančio pobūdžio informacija, kad tam tikrose Lietuvos mokyklose – buvo išvardytas mokyklų sąrašas – šiandien neva galimai bus atliekami smurtiniai veiksmai, šaudoma ir panašiai“, – teigė R. Matonis.
Jo teigimu, įvertinus informaciją, pranešimo vaizdą, nustatyta, kad greičiausiai tai yra informacinė ataka, siekianti sukelti paniką, baimę. Tos pačios nuotraukos, tekstas anksčiau naudoti kitose šalyse.
Policija ragina nepanikuoti, elgtis atsakingai, būti budriems, o mokykloms tęsti savo veiklą.
Pasak R. Matonio, policijos patruliams, kurių teritorijose yra mokyklos, nurodyta jas lankyti – privažiuoti, patikrinti situaciją.
„Už mokyklos saugumą atsakingu asmenų paprašėme apžiūrėti mokyklos teritorijas, jeigu pastebės kokių nors įtartinų daiktų, kad kuo skubiau paskambintų į policiją. Ir vėlgi, jeigu mokytojai, mokiniai pamatys kokių nors įtartinų asmenų, taip pat reikėtų kuo skubiau pranešti policijai“, – sakė Policijos departamento atstovas.
BNS rašė, kad 2023 metų spalį per kelias dienas Lietuvos įstaigos buvo gavusios tūkstančius elektroninių laiškų apie neva padėtus sprogmenis mokyklose, darželiuose, savivaldybėse, tokius pat pranešimų tuomet sulaukė ir ugdymo įstaigos Latvijoje bei Estijoje.
Valstybės saugumo departamentas tuomet teigė, kad tai, tikėtina, buvo tikslinga ir koordinuota ataka, vykdyta priešiškų valstybių iniciatyva.
