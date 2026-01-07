Iš policijos – įspėjimas gyventojams: gavote tokias žinutes? Nespauskite aktyvių nuorodų!

„Paskutinės dvi dienos – sukčių siunčiamų SMS žinučių atakos! Nuorodos jau užblokuotos, tačiau visada svarbu prisiminti – niekada nespauskite aktyvių nuorodų žinutėse, neveskite jokių mokėjimo kortelių duomenų. Gavote? Pasidalinkite komentaruose“, – trečiadienį feisbuke rašė policijos pareigūnai.
Jie pateikė du vizualius sukčių atakų pavyzdžius. Viename iš jų rašoma: „Priminimas apie parkavimo mokescio sumokejima. Kad isvengtumete delspinigiu, prasome nedelsiant sumoketi neapmoketa suma siais budais“.
Kitame pavyzdyje sukčiai apsimeta viena siuntų pristatymo bendrove: „Jusu uzsakymo pristatyti nepavyko. Patikrinkite ir atnaujinkite pristatymo informacija, kad isvengtumete grazinimo“.
Abu paviešinti pranešimai parašyti nenaudojant lietuviškų rašmenų. Virtualus policijos patrulis pataria, kaip atpažinti sukčių siunčiamas žinutes:
– Prašo prisijungti paspaudžiant aktyvią nuorodą žinutėje;
– Akivaizdžios gramatinės klaidos;
– Naudoja žinomų įmonių pavadinimus;
– Gąsdina baudomis, stovėjimo aikštelių neapmokėjimu, trūksta informacijos siuntos pristatymui;
– Siunčia pakartotines žinutes keletą kartų.
Naujausi komentarai