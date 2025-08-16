Prienų rajone pavogtas automobilis, nuostolis – 15 tūkst. eurų

2018 metais pagaminto automobilio „BMW G5X“ vagystė iš Patamulšio kaime esančios negyvenamos sodybos pastebėta penktadienį, apie 16.30 valandą.
Automobilis pavogtas iš garažo, sugadinus durų spyną.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Prienų rajone pavogtas automobilis, savininkui padaryta žala – 15 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.
