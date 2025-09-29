Prieš teismą „čekiukų“ byloje stojo Marijampolės vicemeras Visockis

Teisėsaugos atlikto tyrimo duomenimis, vicemeras į ataskaitas įtraukė daugiau nei 20-ties kitų asmenų banko kortelėmis atliktus atsiskaitymus už kurą, nors realiai tokių išlaidų nepatyrė. Taip pat, įtariama, kad į politiko ataskaitas buvo įtraukti atsiskaitymai už detales automobilio remontui. Tačiau, tyrėjų manymu, šios detalės negalėjo tikti A. Visockio naudojamam automobiliui.
Bylos duomenimis, pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą į savivaldybę išrinktas politikas, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 23 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro bei transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Dariui Valkavičiui per posėdį paskelbus, kad vicemeras kaltinamas sukčiavimu, sistemingu dokumentų klastojimu bei piktnaudžiavimu, vicemeras kaltės nepripažino.
„Aš sutinku duoti parodymus, prašau suteikti man tokią galimybę, kai bus apklausti liudytojai. Aš manau, kad esu nekaltas“, – teismui pareiškė A. Visockis.
Esant tokiai situacijai, teisėjas Aurelijus Rauckis į kitą posėdį, kuris vyks spalio 23 dieną, nusprendė kviesti visus – penkis bylos liudytojus. Jie yra esami ir buvę savivaldybės darbuotojai.
A. Visockio advokatas Giedrius Danėlius teisėjo dar prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vietos savivaldos įstatymo straipsnio atitikties Konstitucijai, tačiau teismas su šiuo prašymu nesutiko.
Tai yra jau penkta teisme nagrinėjama dabartinio ar buvusio Marijampolės politiko byla dėl galimai apgaule įgytų išmokų tarybos nario veiklai.
Kitą savaitę teismas imsis Marijampolės tarybos nario Romualdo Makausko bylos.
Prieš tai šiame teisme buvo nagrinėtos buvusių tarybos narių Andriaus Vyšniausko, Vaidos Giraitytės-Juškevičienės, Vaidos Pituškienės ir savivaldybės mero Povilo Isodos bylos. A. Vyšniauskas buvo nuteistas, tačiau nuosprendį apskundė. Kiti minėti tarybų nariai ir meras buvo išteisinti.
Buvusio tarybos nario Viliaus Krivicko „čekiukų“ byla baigta baudžiamuoju įsakymu, nerengiant žodinio posėdžio, jis kaltę pripažino.
