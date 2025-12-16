Primuštą vyrą parą laikė sandėliuke, o išsisukinėdamas dėl nužudymo kūrė neįtikėtinas pasakas

Trečiadienį Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti nužudymo Vievyje bylą. Į teismą antrankiais atvestas 35-erių metų Rokas Ušeckas.
Išpuolis – per Jonines
Pagal kaltinimus, šiemet birželio 20–21 dienomis, švenčiant Jonines, jis primušė 64-erių metų Edmundą, mažiausiai keturis kartus smogė į veidą. Nukentėjusiajam sulaužyta nosis, skruostikaulis, žandikaulis, į smegenis išsiliejo kraujas.
Po šio brutalaus išpuolio niekas neiškvietė greitosios: R. Ušeckas auką nunešė į garažą, paliko ant lovos ir toliau šventė. Medikams apie sužalotą vyrą pranešta tik vėliau, jie bandė išgelbėti vyro gyvybę, bet jis mirė ligoninėje.
Bandydami išsisukti R. Ušeckas ir jo sugyventinė Jurgita prisigalvojo įvairiausių versijų: aiškino, kad nukentėjusysis kažkur išėjo ir grįžo visas sumuštas. Iš pradžių policijai teigė, kad jį partrenkė automobilis, vėliau kalbėjo apie kažkokią jaunųjų užpuolikų gaują. Tačiau tiesa galiausiai paaiškėjo.
Statybininku iki suėmimo dirbęs R. Ušeckas atrodė išsigandęs, sunkiai rinko žodžius. Anksčiau jis jau teistas dėl smurto (BK 140 str.). Savo kaltę dėl nužudymo jis pripažino, bet parodymus sutiko duoti tik po visų liudytojų apklausos.
Ikiteisminio tyrimo pareigūnams kaltinamasis aiškino pratrūkęs po to, kai nukentėjusysis nulenkė jo sugyventinės galvą.
„Aš jo žudyti nenorėjau. Tikslo nebuvo. Suduoti spontaniškai smūgiai. Jo žudyt nenorėjau“, – pasakė jis.
Išvedė iš kelio
Toks pasiteisinimas supykdė nukentėjusiąją, nužudytojo sesę. Ji prisiminė, kad brolis anksčiau tvarkydavosi, buvo normalus, tačiau prieš penkerius metus susipažino su R. Ušecku, dažnai pradėjo pas jį girtauti.
„Kai susipažino, tada viskas. Jis labai pasikeitė, pasidarė agresyvus, tik ką pasakyk, paprašyk, iškart atkerta: tau reikia, tu daryk, o man vienodai šviečia“, – sakė ji.
Edmundas gyveno jos namuose, bet byloje dažnai nakvodavo pas R. Ušecką, garaže net turėjo savo lovą.
Aš jo žudyti nenorėjau. Tikslo nebuvo. Suduoti spontaniškai smūgiai. Jo žudyt nenorėjau.
Pasak liudytojos, brolį ji dažnai matydavo sumuštą, bet niekada dėl to nesiskundė.
„Kai tik prasideda gėrimai taip ir ateina su mėlynėm. Ar jis ten griūna girtas, ar kas. Nosis sudaužyta, kraujas tekėjo. Vieną kartą pastebėjau, kad dantų nebėra, kitą kartą rankos pirštai sulaužyti, kviečiau greitąją“, – sakė ji.
Apie komos būklėje esantį Edmundą moteris sužinojo iš pažįstamo, prieš mirtį kelis kartus lankė jį ligoninėje.
„Labai daug visokių versijų girdėjau, kas atsitiko, visko išgirdau. Tik vėliau man papasakojo, kad buvo muštynės, jį primušė, tada nunešė į sandėliuką ir laikė visą parą, po to Jurgita plovė iš ten kraują“, – sakė ji.
Kita nukentėjusioji – Edmundo dukra. Ji sakė girdėjusi, kad R. Ušeckas – užkietėjęs smurtautojas, išgėręs tapdavo itin agresyvus.
„Kiek teko girdėti, jis ir savo sugyventinę mušdavo“, – sakė ji.
Ji atskleidė, kad R. Ušeckas turi vaiką, tačiau jis iš šeimos atimtas dėl girtuokliavimo.
Už nužudymą gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų. Šioje byloje toliau bus apklausiami liudytojais ir pats kaltinamasis.
Naujausi komentarai