Pro ligoninės langą ir teismo vartus pasprukęs recidyvistas: bijau pats savęs

Per trumpą 26 metų gyvenimą jau šešioliktą kartą teistam kaliniui į laisvę pasisekė ištrūkti du kartus per maždaug savaitę. Pirmąkart į laisvę jam atsivėrė ligoninės langas, antrąkart – teismo vartai, bet abu kartus – prie konvojaus pareigūnų. Vaizdo įraše galima matyti, kaip kalinys iš teismo be antrankių pats atsidarė vartelius – ir į kojas. Policininkai kaip ėjo iš paskos, taip ir liko. Bėglys buvo pagautas sutelkus gausias policijos pajėgas, važiuojantis automobiliu jau keturiese. Pareigūnus bandė graudinti.

„Iš esmės – noru padirbėti, šeimai geresnes sąlygas sudaryti, nes žinojo, kad jam skirta ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė“, – šnekėjo Panevėžio apylinkės teismo teisėja Neringa Girnytė-Klimaitė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Recidyvistu pripažintas kalinys prie jau turimo kraičio užsidirbo dar metus ir iš viso dabar kalės beveik aštuonerius. Kartu teisiami du jauni panevėžiečiai realios nelaisvės išvengė, kalinio brolis dėl giminystės ryšių išteisintas.

„Jie buvo kaltinami dėl kalinio pabėgimo, tačiau teismas du asmenis iš trijų nuteisė už nusikaltimą padariusio asmens slėpimą“, – kalbėjo N. Girnytė-Klimaitė.

Teismas nustatė, kad teisiama trijulė iš anksto neplanavo kalinio pabėgimo. Bėglys juos išsikvietė telefonu, pasiskolinęs iš praeivio.

„Buvo ketinta vykti į Panevėžio rajoną, prie Ramygalos esančią apleistą vietovę. Pastatą, kuriame būtų slapstomasi, kol aprimtų situacija“, – teigė Panevėžio apylinkės teismo teisėja.

Pirmąsyk kalinys pabėgo pro ligoninės langą, kai jį atvežė konvojus į rentgeno kabinetą. Kadangi dėl spinduliuotės policininkai negalėjo būti šalia, o medikė irgi buvo nuėjusi į kitą patalpą, taigi šuolis pro langą iš pirmo aukščio kaliniui buvo juokas. Tąsyk jis slapstėsi daugiau nei savaitę – irgi negyvenamoje sodyboje. Teismo posėdžiuose recidyvistas beveik nedalyvavo, stebėjo nuotoliu. Anksčiau yra pripažinęs, kad bijo pats savęs.

N. Girnytė-Klimaitė, į klausimą, kad nekiltų noras vėl bėgti, atsakė: „Jo teigimu – taip, kad teismas nerizikuotų, jog jis dar kartą tai galėtų pabandyti padaryti.“

Recidyvisto kriminalinėje biografijoje – daugiausia vagysčių ir sukčiavimų.