Šalia sulaikyto vyro – dešimt pakelių su narkotikais

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 23.15 val. Nemuno gatvėje, netoli pastato, sulaikytas vyras, gimęs 1994 metais.
Šalia jo, ant žemės, rasta ir paimta dešimt polietileninių maišelių su baltos spalvos kristalizuota, įtariama, narkotine medžiaga.
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Naujausi komentarai