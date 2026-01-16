Šeši užsieniečiai kaltinami pasikėsinimu Šiauliuose padegti karinę paramą Ukrainai

„Sausio 12 dieną buvo surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje dėl pasikėsinimo įvykdyti teroro aktus, dalyvavimo teroristinėje grupėje. Trečiadienį, sausio 14-ąją, baudžiamoji byla perduota su kaltinamuoju aktu Šiaulių apygardos teismui“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje nurodė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis.
Byloje šešiems užsieniečiams pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo teroristinėje grupėje, pasikėsinimu padaryti teroro aktą ir teroristinės veiklos finansavimu.
„(Kaltinamųjų – BNS) pilietybės yra įvairios, (...) tai yra Ispanijos pilietis, dvigubas Ispanijos ir Kolumbijos pilietis, Kolumbijos, Kubos, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai“, – sakė A. Urbelis.
„Nusikalstamos veikos taikinys buvo Šiauliuose įsikūrusios UAB „TVC Solutions“ infrastruktūra ir bendrovės gaminama produkcija: radijo bangų spektro analizavimo mobilios stotys, kurios buvo skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – pažymėjo prokuroras.
Sunkiausias kaltinamiesiems inkriminuojamas nusikaltimas yra dalyvavimas organizuotoje teroristinėje grupėje, už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo penkerių iki 15 metų.
Pasak A. Urbelio, šios bylos kaltinamasis aktas sudaro 258 lapus, bylos medžiagos yra 42 tomai.
Užpernai lapkritį Generalinė prokuratūra pranešė, kad dėl Šiauliuose įtariamo teroristinio akto suimti du Ispanijos piliečiai. Žiniasklaida anksčiau skelbė, jog juos galėjo pasamdyti Rusijos žvalgyba.
Išpuoliui nepavykus, įtariamieji ispanai slėpėsi Rygoje, kur buvo sulaikyti Latvijos saugumo tarnybos ir pagal Europos arešto orderius perduoti Lietuvai.
