Siaubinga: miške rastas negyvas vyras, šalia jo – sušalusi moteris

Šiaulių rajone esančiame miške antradienio vakarą mirė vyras, netrukus ligoninėje mirė ir tame pačiame miške rasta moteris.
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 14 d. apie 20.36 val. Pakarčiūnų kaime, miške, rastas mirusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas.
Šalia buvo rasta moteris (gim. 1984 m.).
Ji dėl bendro kūno sušalimo pristatyta į ligoninę, kur 21.43 val. mirė.
Kol kas nėra žinoma, kas nutiko vyrui ir moteriai. Policijos duomenimis, jie buvo pastebėti pro šalį miške automobiliais važiavusių žmonių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
