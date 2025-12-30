Slapta įsibrovęs į namą vyras peiliu badė žmoną ir kartu buvusį vyriškį

Incidentas Pasvalio rajone įvyko šiemet rugsėjį. Neblaivus kaltinamasis ankstyvą rytą slapta įsibrovė į namą, kuriame jau kurį laiką atskirai nuo jo gyveno sutuoktinė. Nekviestas svečias užpuolė ir ėmė peiliu badyti žmoną bei su ja buvusį vyrą, bandžiusį šeimininkę apginti. Šoko ištikta ir sužeista pora išbėgo iš namo ieškoti pagalbos.
Moteriai kaltinamasis dar kelis kartus dūrė peiliu ir kieme, o jam trumpam atsitraukus, užpultoji nubėgo slėptis pas toje pačioje gatvėje gyvenančius artimuosius.
Kaltinamasis nusivijo sutuoktinę, išdaužęs lango bei durų stiklus, įsibrovė į svetimą namą, bet sužeista moteris pabėgo per kitą langą ir pasislėpė. Supratęs, kad atvyksta policijos pareigūnai, užpuolikas pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas.
Ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Audrius Mačerauskas.
Pasak prokuroro, teismo medicinos ekspertai abiem sužeistiesiems nustatė nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Moters kūne buvo trylika durtinių žaizdų, vyrui peiliu smogta keturis kartus.
„Kadangi durta į gyvybiškai svarbias vietas, užpuolikas sužeistą sutuoktinę persekiojo iki pat atvykstant policijos pareigūnams, kaltinamojo veiksmai kvalifikuoti kaip pasikėsinimas nužudyti du žmones, tarp jų – artimą savo šeimos narį“, – sakė A. Mačerauskas.
Už šį nusikaltimą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Už neteisėtą būsto neliečiamybės pažeidimą bei svetimo turto sugadinimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Naujausi komentarai