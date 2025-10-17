SMS žinute gautos nuorodos paspaudimo kaina – daugiau nei 8 tūkst. eurų

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 10.47 val. į Kauno Dainavos policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1964 metais. Ji pareiškė, kad praėjusią savaitę, spalio 8 dieną, apie 12 val. Kaune, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Anot moters, pastarieji apgaulės būdu iš jos išviliojo 31 157 eurus.
Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, trečiadienį Kuršėnų gyventojas, gimęs 1970 metais, aktyvavo SMS pranešimu gautą nuorodą, suvedė savo banko kortelės duomenis ir „Smart ID“ PIN kodus.
Vyras nurodė, kad po šių veiksmų iš jo banko sąskaitos pasisavinti 8 352 eurai.
Galimo sukčiavimo atvejis fiksuotas ir Tauragėje.
Kaip pranešė policija, ketvirtadienį apie 12 val. iš moters banko sąskaitos sukčiavimo būdu buvo nuskaityti pinigai. Nuostolis – 2 281 euras.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
