STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo

Kaip antradienį pranešė STT, lapkričio 19 dieną buvo pradėtas informacijos vertinimas, tikslinimas ir nagrinėjimas.
Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, jog negauta ir STT nėra žinomi duomenys, kad įmonės „Fegda“ atstovai ar kiti asmenys, naudodamiesi savo įtaka, būtų kišęsi į buvusios ministrės D. Šakalienės ar kitų asmenų veiklą, siekdami paveikti juos, kad sukliudytų atlikti pavestas funkcijas.
Tarnyba pranešė, kad nėra gauta duomenų, kad asmenys būtų priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai procese, susijusiame su bendrovės „Fegda“ atliktais darbais, tiesiant kelią į Rūdninkų poligoną, nustatinėjant ar vertinant jo defektus, sprendžiant dėl jų pašalinimo bei dalyvavimo Krašto apsaugos ministerijos srities kituose viešuosiuose pirkimuose.
STT pranešime rašoma, kad ikiteisminis tyrimas turi būti pradėtas tik esant objektyvioms aplinkybėms, rodančioms, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika. Ikiteisminis tyrimas negali būti grindžiamas abejonių išsklaidymo, spėjimo patvirtinimo ar paneigimo pagrindu.
Pasak tarnybos, jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta papildomų konkrečių faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, nedelsiant būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą priėmimo.
Nutarimas prokuratūros patvirtintas, kaip teisėtas ir pagrįstas.
Kaip rašė BNS, D. Šakalienė lapkritį tinklalaidėje „Politika“ svarstė, jog prie to, kad ji neteko ministrės pareigų, galbūt prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.
Ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kai vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anksčiau dirbęs šioje įmonėje, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
M. Sinkevičius, netekęs Jonavos mero pareigų, kurį laiką „Fegdoje“ dirbo komercijos direktoriumi.
Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praėjusią savaitę pranešė, kad „Fegda“ ištaisys broką kelyje į Rūdninkų poligoną, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
