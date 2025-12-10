Sunkiai sužaloto panevėžiečio gyvybė kybo ant plauko: 15-mečiui gresia iki 10 metų nelaisvės

Panevėžietis, pamatęs du automobilių padangas badančius paauglius, juos sulaikė.
„Vyras vakare ėjo ir pamatė tuos chuliganiškai besielgiančius jaunuolius. Mums buvo gautas iš kito asmens pranešimas, kad jaunuoliai gadina padangas“, – teigė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Kol vyras su paaugliais laukė policijos, pasirodė ir trečias jaunuolis. Jis panevėžietį užpuolė ir subadė peiliu.
„Pacientas rastas bute sąmoningas, tačiau su durtinėmis žaizdomis kairėje pusėje – krūtinėje ir prie kairės ausies“, – sakė Panevėžio greitosios medicinos pagalbos skyriaus vadovė Rūta Ramoškienė.
Šiuo metu vyro būklė sunki, o medikai kovoja dėl jo gyvybės. Įtariamas užpuolikas – nuo alkoholio apsvaigęs 15-metis – peiliu panevėžietį dūrė net penkis kartus.
„Jis buvo nukraujavęs“, – komentavo R. Ramoškienė.
Kaimynai tikina, kad iki šiol gyveno saugioje kaimynystėje ir tokio žiauraus išpuolio seniai neatmena.
„Kas čia, ar jie užsiuostę, ar užsigėrę kažko, nežinau. Seniai nebuvo tokių įvykių“, – sakė pašnekovė.
Tiesa, jaunuoliai iki vyro įsikišimo spėjo subadyti dešimties automobilių padangas.
„Jis buvo juos sulaikęs ir, jei nebūtų atėjęs trečias jaunuolis, kuris jį sužalojo, viskas būtų laimingai pasibaigę. Apklausti žmogaus ir gauti iš jo informacijos neturėjome galimybės, nes jis sunkiai sužalotas“, – sakė O. Jukniūtė.
Durtinės žaizdos – vienos pavojingiausių, ypač kai žmogus sužalojamas kelis kartus.
„Niekada negali nustatyti jų gylio“, – aiškino R. Ramoškienė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Užpuolimu įtariamam 15-mečiui gresia laisvės atėmimas iki 10 metų. Kiti du nepilnamečiai dėl automobilių apgadinimo nesulaikyti dėl savo amžiaus.
Policija taip pat įspėja, kad prie įtartinų ar agresyvių žmonių artintis nereikia – geriau kviesti pagalbą arba fiksuoti nusikaltimą telefonu.
