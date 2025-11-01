Švenčionyse konflikto metu sužalotas vyras

Skelbiama, jog incidentas įvyko sekmadienį, apie 23.26 val., Taikos gatvėje esančiame bute, kai konflikto metu 1982 m. gimęs vyras sužalojo kitą vyrą, gimusį 1976 m.
Pastarasis dėl sužalojimų buvo paguldytas į ligoninę. Įtariamasis ieškomas.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Du asmenys sužaloti Panevėžyje
Pranešama, jog du panašūs incidentai savaitgalį užfiksuoti ir Panevėžyje.
Kaip skelbia Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sekmadienį, apie 19 val., Parko gatvėje nepažįstamas asmuo sukėlė fizinį skausmą 2007 m. gimusiam vyrui. Pastarasis gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Antrasis žmogaus sužalojimo atvejis, pareigūnų duomenimis, užfiksuotas ankstyvą šeštadienio rytą, apie 4 val., kai Respublikos gatvėje, viešoje vietoje, nepažįstami asmenys sukėlė skausmą 1989 m. gimusiai moteriai.
Nukentėjusiajai suteikta medicininė pagalba, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
