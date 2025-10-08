Svetimų pinigų atėjęs pasiimti „policininkas“ netrukus atsidūrė areštinėje

Apie 10 val. vyrui, gimusiam 1956 metais, paskambinę nepažįstamieji, prisistatę telekomunikacijų, banko bei policijos darbuotojais, pranešė apie bandymą iš jo banko sąskaitos pagrobti pinigus, kuriuos reikia nedelsiant iš sąskaitos nuimti ir perduoti atvykusiam policijos pareigūnui.
Vyras iš sąskaitos nuimtus 2,5 tūkst. eurų padavė į jo namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Apie 19.30 val. pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė nusikalstamos veikos padarymu įtariamą 1976 metais gimusį vyrą. Pagrobti pinigai surasti.
