Teisėsauga dėl „aušriečių“ lyderio pasisakymų apie Gelūną tiria ir įtariamą šmeižtą

Kaip BNS praėjusią savaitę nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė, ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl šmeižimo bei kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
„Atliekami suplanuoti tyrimo veiksmai, renkami tyrimui reikšmingi duomenys“, – pažymėjo prokuratūros atstovė.
Jos duomenimis, tyrime nukentėjusiuoju yra pripažintas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNMD) generalinis direktorius A. Gelūnas. Įtarimai šiuo metu niekam nėra pareikšti.
„Siekiant nepakenkti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, detalesnė informacija šiuo metu neviešinama“, – pridūrė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija dėl R. Žemaitaičio pasisakymų apie A. Gelūną ikiteisminį tyrimą pradėjo spalio pirmoje pusėje. Tuomet skelbta, kad tiriamas įtariamas neapykantos kurstymas.
Tyrimas pradėtas po to, kai „aušriečių“ vedlys socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška LNDM vadovo kilme.
Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje A. Gelūnas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje. Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas teigė, kad jo įrašas nesusijęs su žydais.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, valdančiųjų socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
Po „aušriečių“ lyderio pasisakymų prezidentas pranešė netvirtinsiąs nė vieno „aušriečių“ pasiūlyto kandidato kultūros ministru, o socialdemokratai nusprendė perimti šią ministeriją iš „Nemuno aušros“.
Prie pokyčių ministerijoje prisidėjo Kultūros asamblėjos surengti protestai, A. Gelūnas buvo vienu jų lyderių. Galop lapkričio pirmoje pusėje prezidentas kultūros ministre paskyrė socdemę Vaidą Aleknavičienę.
Naujausi komentarai