Teismas atvers Birštono merės „čekiukų“ bylą

„Yra gautas advokato (Gintaro – BNS) Černiausko prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo“, – BNS nurodė teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis, pažymėjęs, kad posėdį prašoma atidėti dėl N. Dirginčienės užimtumo.
Teismui laikinai atstovaujančio M. Jonaičio žiniomis, gynyba pateikusi du prašymus posėdį atidėti, teismas dėl to turėtų apsispręsti antradienį. Tikėtina, jog byla nebus pradėta iš esmės nagrinėti, tik suderintos būsimų posėdžių datos.
Kaip rašė BNS, socialdemokratės N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota liepos pradžioje, joje politikė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu suklastotais dokumentais.
Bylos duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė apgaule savo naudai šitaip įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
Be to, pareigūnų teigimu, N. Dirginčienė tyčia pažeidė tarybos nario veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tai darė sistemingai, ilgą laiką, taip pakenkdama Birštono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkindama jų prestižą.
Pernai gruodį įtarimų sulaukusi Birštono merė juos atmetė. Ji tvirtino nepiktnaudžiavusi tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, o sumą, dėl kurios kilo klausimų, grąžinusi į biudžetą.
Ilgametė socdemė taip pat sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).
Birštono savivaldybei N. Dirginčienė vadovauja nuo 2008 metų. Pastaruosiuose 2023-iųjų savivaldybių tarybų rinkimuose ji mere buvo išrinkta pirmajame ture, gavusi per 54 proc. rinkėjų palaikymo.
