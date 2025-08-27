Teismas atvertė Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo bylą

„Buvo pagarsintas kaltinamasis aktas, kaltinamieji duos parodymus tik po visų parodymų“, – BNS teigė teismo atstovė spaudai Milda Kryžė.
Pasak jos, kitas posėdis numatytas spalio 20 dieną, jame bus apklausti liudytojai.
Rugpjūčio pradžioje teismas bylos iš esmės nagrinėti nepradėjo, nes posėdyje negalėjo dalyvauti vieno iš kaltinamųjų gynėja.
Ši byla nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose.
Kaip skelbė BNS, partizanų vado paminklo išniekinimu Merkinėje, Varėnos rajone, kaltinami du Estijos ir Rusijos pilietybes turintys asmenys bei Rusijos pilietis, gimę 1982, 1987 ir 2005 metais. Jie gyvena Taline, kur buvo sulaikyti pernai vasarį.
Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos GRU užduotis, nukreiptas į padėties valstybėje destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.
Trijulė kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.
Prokuratūros prašymu byla nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, nes jos elementai susiję su valstybės paslaptimi.
Rugpjūčio 4 dieną į teismą atvesdintas vienas iš kaltinamųjų Konstantinas Venkovas žurnalistams sakė kaltės nepripažįstantis, Lietuvoje lankęsis turistiniais tikslais, draugo prašymu fiksavo lankytinas vietas.
Kaltinimai taip pat pateikti Antonui Patrakovui ir Nikolajui Silinui.
Merkinėje stovintis paminklas partizanų vadui A. Ramanauskui-Vanagui praėjusių metų sausį aplietas raudonais dažais.
2023-iųjų gegužę baltais dažais buvo aplietas A. Ramanauskui-Vanagui skirtas koplytstulpis Lazdijų rajone, Bielėnuose.
A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 metais įsijungęs į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tapęs vienu iškiliausių partizanų vadų.
1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas, o 1957 metais po žiaurių kankinimų Vilniuje sušaudytas.
