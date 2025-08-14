Teismas Palucko broliui Danui skyrė mėnesio suėmimą

Kaip BNS ketvirtadienį nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, teismas skyrė tokios trukmės kardomąją priemonę, kokios ir prašė prokuroras.
„Ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir paskyrė įtariamajam kardomąją priemonę – suėmimą vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2025 metų rugpjūčio 13 dienos iki 2025 metų rugsėjo 12 dienos“, – sakė teismo atstovas.
Šis sprendimas gali būti apskųstas per 20 dienų Vilniaus apygardos teismui.
D. Paluckui įtarimai pareikšti Europos prokuratūros vykdomame tyrime, susijusiame su G. Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“.
Įtarimų sulaukė ir dar keturi žmonės.
Teisėsauga jų neįvardija, tačiau anksčiau skelbta, kad įtarimai pateikti G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančios įmonės „Dankora“ vadovui Kostui Mikalajūnui. Jis rugpjūčio pradžioje buvo suimtas savaitei, tačiau prokurorai šios kardomosios priemonės pratęsti neprašė.
FNTT teigia, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, jog veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Byloje figūruoja epizodai, susiję su „Garnio“ gauta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola iš valstybinio plėtros banko ILTE ir „Dankoros“ galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europine parama.
Kiti epizodai kol kas neviešinami.
FNTT nurodo, kad tiriant bylai reikšmingas aplinkybes tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau dešimt kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
BNS rašė, kad „Dankora“ šių metų vasarį paskelbė baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą už gautas europines lėšas, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.
„Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas anksčiau teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinanti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą ketinanti tęsti iš savų lėšų.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas liepos pabaigoje pranešė paliekantis premjero postą ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
Naujausi komentarai