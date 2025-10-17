Teismas pradės nagrinėti Šiaulių mero Artūro Visocko bylą dėl piktnaudžiavimo ir kitų nusikaltimų

Bylos duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas vienai privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.
Meras dėl to kaltinamas siekęs turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui ir kitokios naudos sau.
Taip pat A. Visockas kaltinamas tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog jis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus.
Kaltinimai pareikšti ir bendrovės „Etenders Baltija“ direktoriui ir viešojo pirkimų komisijos nariui R. Maliukevičiui bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės buvusiam akcininkui D. Krinickiui.
Bylos duomenimis, R. Maliukevičius parengė gatvių apšvietimo įrengimo pirkimo sąlygas taip, jog tik iš anksto pasirinkta bendrovė atitiktų pirkimo reikalavimus.
Kaip anksčiau skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), laiku atliktas Europos prokuratūros ir STT tyrimas užkirto kelią lėšų išmokėjimui neskaidriai viešąjį pirkimą galėjusiai laimėti bendrovei.
A. Visockas kartu su bendrininkais kaltinami bendrais neteisėtais veiksmais padarę didelę turtinę ir neturtinę žalą viešąjį pirkimą organizavusiai Šiaulių savivaldybės bendrovei, Europos Sąjungos biudžetui bei viešojo pirkimo konkurso dalyviams.
Dėl neskaidriai organizuotų viešųjų pirkimų buvo eliminuota konkurencija ir pažeisti konkurso dalyvių teisėti lūkesčiai sąžiningai konkuruoti.
Pats A. Visockas anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.
