 Teismui perduota Lazdijų politikės Jurgitos Kurauskienės „čekiukų“ byla

Teismui perduota Lazdijų politikės Jurgitos Kurauskienės „čekiukų“ byla

2026-01-23 12:03
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Jurgita Kurauskienė kaltinama piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Teismui perduota Lazdijų politikės Jurgitos Kurauskienės „čekiukų“ byla
Teismui perduota Lazdijų politikės Jurgitos Kurauskienės „čekiukų“ byla / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Bylos duomenimis, 2019–2023 metais J. Kurauskienė, eidama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla.

Politikė, galimai klastodama tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdama savivaldybės buhalterijai, manoma, pasisavino 5,3 tūkst. eurų.

J. Kurauskienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jos, kaip tarybos narės, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdama sau turtinės naudos. Manoma, kad politikė aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jai, kaip valstybės tarnautojai, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Lazdijų rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.

Šiame straipsnyje:
lazdijai
Jurgita Kurauskienė
čekiukų byla

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų